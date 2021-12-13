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تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)

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تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters
هارناز ساندو
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توجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، رسميا ملكة جمال الكون لسنة 2021.

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وتغلبت ساندو (21 عاما) على 79 متسابقة من مختلف البلدان والأقاليم، بما في ذلك وصيفة ملكة جمال باراغواي، نادية فيريرا، وملكة جمال جنوب إفريقيا الثانية، لاليلا مسوان.

وحصلت ساندو على التاج من قبل ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، قبل أن تقوم بأول جولة لها كملكة جمال الكون الجديدة على خشبة المسرح في منتجع إيلات الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر.

وعقدت مسابقة ملكة جمال الكون 2021 بعد 7 أشهر من حصول ميزا (27 عاما) على تاج 2020 في مايو الماضي.

وفي بيان قبل مسابقة أمس الأحد، قال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، إنه سعيد بالترحيب بملكة جمال الكون في بلاده، حتى مع المخاوف المستمرة من فيروس كورونا.

تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters
تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters

تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters

تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters

تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters

تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters
تتويج هندية ملكة جمال الكون 2021 (صور)
Reuters

المصدر: People

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