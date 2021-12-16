المراكز الأمريكية: 8 إصابات بالتهاب عضلة القلب بين أطفال تلقوا لقاح "فايزر"

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 8 إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى أطفال بين 5 أعوام و11 عاما تلقوا لقاح "فايزر- بيونيتك" المضاد لكورونا.

ولم تشر المراكز "لوجود صلة بين هذه الإصابات واللقاح، كما لم تكشف عن معدل الإصابة به بين من لم يتلقوا اللقاح في تلك الفئة" العمرية.

وقالت إن "أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح تلقاها أطفال بين 5 أعوام و11 عاما، 5.1 مليون جرعة أولى، ومليونا جرعة ثانية".

من جهة أخرى، أفادت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخبراء التابعة للمراكز الأمريكية، بأن "معدل جلطات الدم بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون" أعلى على ما يبدو مما كان متوقعا في السابق".

وسبق أن أعلنت المراكز، أن "الإصابات بهذا النوع من التهاب عضلة القلب يمكن أن تكون أكثر من 69 إصابة بين كل مليون ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، ونحو 40 إصابة بين كل مليون ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما".

وتم الإبلاغ سابقا عن حالات تجلط بالدم مع متلازمة قلة الصفيحات لدى متلقي لقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة.

المصدر: "رويترز"