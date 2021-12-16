رئيسا روسيا ومنغوليا يتبنيان إعلانا سياسيا مشتركا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع رئيس منغوليا أوخناغين خورلسوخ، تبني إعلان سياسي مشترك.

وقال بوتين: "السيد الرئيس وأنا اعتمدنا إعلانا سياسيا مشتركا.. وهو تطور لاتفاقية العلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في عام 2019".

وأضاف: "خلال المحادثات، تم التطرق إلى موضوع التعاون الإنساني، واتفقنا على تكثيف التبادلات العلمية والثقافية والرياضية لمواصلة ممارسة إقامة أيام من الصداقة الروسية المنغولية وأيام الثقافة بين البلدين".

وأشار إلى أن "روسيا تقدم المساعدة في تدريب الموظفين لجميع قطاعات الاقتصاد المنغولي، ويتم تخصيص 500 مكان ممول من الميزانية للمواطنين المنغوليين في الجامعات الروسية سنويا".

وشدد بوتين، "نحن مرتاحون لأن لدى منغوليا نظاما معدلا جيدا لدراسة اللغة الروسية".

كذلك أكد بوتين على أن بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" عبر منغوليا إلى الصين، قيد الدراسة العملية.. وقال إن "العمل يتحرك بنجاح.. تم بالفعل تحديد المسار والطول والبيانات الأخرى، ويجري إعداد دراسة جدوى، وأعتقد أنها ستكون جاهزة خلال الأسابيع المقبلة".

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"