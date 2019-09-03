بوتين والرئيس المنغولي يعقدان لقاءهما في خيمة

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة رسمية لمنغوليا اليوم الثلاثاء في إطار علاقات بين موسكو وأولان، وصفها بوتين بـ"الأخوية".

وتأتي الزيارة أثناء احتفالات منغوليا وروسيا بالذكرى الـ80 لانتصار القوات السوفيتية والمنغولية في المعركة مع اليابانيين على نهر خالخين غول قرب حدود منشوريا، والتي قادها القائد السوفيتي الشهير، غيورغي جوكوف.

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وقد استقبل الرئيس المنغولي، خالتما بتولغا، نظيره الروسي في خيمة اليورت وهي منزل تقليدي منغولي قابل للنقل، ومحاط بإطار من الخشب المقوس، وكان يستخدم في سهوب آسيا الوسطى، ويتألف من سقف يشبه التاج، ويتم تشكيله عادة عن طريق تقويسه بالبخار، ويكون مدعوما بدعامات السقف المقوسة لأسفل عند نهايتها حيث تتلاقى مع الجدار الشبكي الذي يتم تقويسه أيضا بالبخار. وهيكل المنزل عادة ما يكون مغطى بطبقات من الألياف واللباد وصوف الأغنام بغرض العزل ومقاومة عوامل الطقس المختلفة.

المصدر: RT