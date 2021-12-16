نتنياهو: الديمقراطية في إسرائيل مهددة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أن "الديمقراطية في إسرائيل مهددة"، وذلك بسبب 3 قوانين تنوى حكومة نفتالي بينيت أن تمررها.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، قال نتنياهو متحدثا باللغة الإنجليزية: "أنا في الكنيست، مقر البرلمان الإسرائيلي، الذي يعتبر منارة الديمقراطية في منطقة واسعة جدا.. لكن هذه الديمقراطية مهددة لأن الحكومة تريد تمرير 3 قوانين جديدة، مما يقضي على 3 حريات أساسية في نظام ديمقراطي".

وأضاف: "القانون الأول هو حرية انتخاب القادة... يريدون تمرير قانون يمنع الأشخاص الذين يمكنهم هزيمتهم في الانتخابات مثلي من الترشح، مما يحرم ملايين الإسرائيليين من اختيارهم للقيادة. القانون الثاني الذي يريدون تمريره هو انتهاك حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، فهم يريدون إيقاف هذا الأمر لأنهم يريدون احتكار كل المناقشات السياسية للبقاء في السلطة. والقانون الثالث هو الحق في الخصوصية. سوف يمررون قانونا يسمح للشرطة بدخول المنازل دون أمر من القاضي... لقد دفنت الحقوق الأساسية للديمقراطية".

Israeli democracy is under threat. WATCH: pic.twitter.com/POijp8dEOv — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 16, 2021

المصدر: RT