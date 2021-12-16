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فرنسا تكشف عدد الإصابات بـ"أوميكرون" في أراضيها وتشدد القيود على السفر من بريطانيا

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فرنسا تكشف عدد الإصابات بـ
Reuters Stephane Mahe
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أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس عن تشديدها الإجراءات بحق المسافرين القادمين من بريطانيا، في مسعى للحد من تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في أراضيها.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، في حديث للتلفزيون BFM، بأن الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها مكتب رئيس الوزراء في وقت لاحق من اليوم ستشمل خفض مدة صلاحية فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) للمسافرين القادمين من بريطانيا من 48 إلى 24 ساعة.

كما سيتعين على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة دخول الحجر الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى الحد من المبررات للسفر من بريطانيا إلى فرنسا.

وأكد آتال تسجيل 240 إصابة بمتحور "أوميكرون" في فرنسا حتى اليوم.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في بريطانيا إلى أرفع مستوى لها منذ أوائل عام 2020.

المصدر: "رويترز"

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