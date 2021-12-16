رئيس وزراء اليابان لن يزور بكين خلال الأولمبياد

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إنه لا يخطط لزيارة بكين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة التي ستقام في العاصمة الصينية العام القادم.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، خلال المناقشات في لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ بالبرلمان اليوم الخميس: "أنا لا أخطط للمشاركة في الأولمبياد".

وذكر فوميو كيشيدا، أن اليابان ستتخذ قرارا نهائيا بشأن مشاركة المسؤولين في حفل افتتاح هذه الألعاب وغيرها من الأحداث في الوقت المناسب، مع مراعاة مصالحها الوطنية.

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في وقت سابق، أشارت صحيفة "يوميوري"، إلى أن طوكيو لا تخطط لإرسال وزراء أو مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى إلى الألعاب الأولمبية، وذلك تضامنا مع الولايات المتحدة ودول أخرى أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية للأولمبياد في بكين.

وسيتم الإعلان عن القرار بشأن هذه المسألة قبل نهاية العام.

المصدر: تاس