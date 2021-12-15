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تركيا تعين ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

أخبار العالم

تركيا تعين ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا
Reuters MURAD SEZER
علم تركيا
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أعلنت تركيا عن تعيين ممثل خاص لها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، وذلك بعد أيام من إعلان أنقرة بذل الجهود مع يريفان لاتخاذ هذه الخطوة من الجانبين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده ستعيّن سفيرها السابق لدى واشنطن سيردار كيليتش، ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.

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وفي 13 ديسمبر الحالي، أعلن تشاووش أوغلو، خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية في البرلمان التركي: "سنعين مع أرمينيا في الوقت الأقرب مبعوثين خاصين لاتخاذ خطوات من أجل تطبيع العلاقات".

وأضاف أن "تركيا تعتزم في هذا السياق تسيير رحلات الطيران العارض إلى يريفان".

وأبرمت تركيا وأرمينيا عام 2009 اتفاق سلام تاريخي حول إحياء الاتصالات الثنائية وفتح الحدود بعد عقود من إغلاقها، لكن الوثيقة لم تدخل حيز التنفيذ وظلت العلاقات متوترة في ظل الاتهامات المستمرة إلى تركيا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية بحق الأرمن في الحرب العالمية الأولى.

كما تشهد العلاقات بين الجانبين توترا بالغا بسبب دعم تركيا السياسي والعسكري للحكومة الأذربيجانية في نزاع قره باغ.

المصدر: ANADOLU PRESS + RT

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