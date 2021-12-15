دبلوماسي أمريكي يصل إلى سيئول لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

وصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال فرنانديز إن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تربطهما علاقات جيدة في الاقتصاد والسياسة وتهدف زيارته إلى إيجاد سبل لزيادة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى أنه "سيلتقي خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية بعدد من المسؤولين الحكوميين وشخصيات الصناعة، بمن فيهم شخصيات من الشركات المستثمرة في الولايات المتحدة".

ووفقا لمسؤولي سيئول، من المقرر أن يلقي فرنانديز كلمة في منتدى حول التعاون الاقتصادي الثنائي صباح يوم غد الخميس ويلتقي بمسؤولين من وزارتي المالية والتجارة في وقت لاحق من نفس اليوم.

ومن المتوقع أن يجتمع فرنانديز يوم الجمعة مع النائب الثاني لوزير الخارجية تشوي جونغ-مون في الحوار الاقتصادي رفيع المستوى، حيث يُتوقع أن يناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجموعة من المجالات، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية والبنية التحتية ولقاحات كورونا وتغير المناخ والطاقة.

المصدر: "يونهاب"