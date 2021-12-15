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طهران: سنواصل نشاطاتنا في مجال الصواريخ الباليستية وتجربة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية

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طهران: سنواصل نشاطاتنا في مجال الصواريخ الباليستية وتجربة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية
Reuters WANA NEWS AGENCY
العلم الإيراني أمام راجمة صواريخ
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أكدت إيران أنها ستواصل نشاطاتها في مجال الصواريخ الباليستية وتجربة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية.

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وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي: "استمرار التهديد، وتحديد سقف زمني غير متفق عليه، ونشر معلومات غير صحيحة، والقيام بأعمال تخريبية وإرهابية في إيران، لا تخدم التوصل إلى النتيجة في المفاوضات" (في فيينا).

 وأضاف روانجي: "سوف نواصل نشاطاتنا في مجال الصواريخ الباليستية وتجربة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، التي نعتبرها ضرورية لتحقيق مصالحنا الأمنية والاقتصادية".

المصدر: "مهر"

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