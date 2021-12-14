وزيرة الخارجية الألمانية: نزع السلاح النووي يحتاج بشكل عاجل إلى دفعات جديدة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن نزع السلاح النووي يحتاج بشكل عاجل إلى دفعات جديدة.

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ولفتت رئيسة الدبلوماسية الألمانية في هذا السياق قبيل مغادرتها إلى ستوكهولم، إلى أن انتهاء عمل معاهدة الصواريخ متوسطة المدى والقصيرة المدى، والتدمير الجزئي لمعاهدة الأجواء المفتوحة، قد عطل "عناصر مهمة في بنية الحد من الأسلحة".

ونقلت الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها: "إن نزع السلاح النووي يحتاج على وجه السرعة إلى دوافع جديدة. ونحن كحكومة اتحادية جديدة، قررنا القيام بدور قيادي هنا. اليوم في ستوكهولم نناقش مع شركاء مهتمين آخرين كيف يمكننا اتخاذ خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك والمتمثل في عالم خال من الأسلحة النووية".

وقالت بيربوك بهذا الشأن أيضا: "لسنوات عديدة لم يكن هناك اتفاق على خطوات جديدة في مجال نزع السلاح النووي، بل على العكس، مع معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى ومعاهدة الفضاء الخارجي، خرجت عناصر مهمة من هيكل الحد من التسلح عن النظام"، مشددة في هذا السياق على الرغبة في "التوصل إلى اتفاقيات محددة من أجل إعطاء معاهدة عدم الانتشار سلطة جديدة، وبالتالي أهمية عملية".

المصدر: نوفوستي