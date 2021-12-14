وزارة الصحة البرازيلية تتعرض لهجوم إليكتروني للمرة الثانية خلال 4 أيام

تعرضت وزارة الصحة البرازيلية لهجوم ثان للقرصنة في الأيام الأربعة الماضية، حسبما ذكرته وسائل إعلام ، نقلا عن وزير الصحة مارسيلو كيروغو.

وأشارت وسائل الإعلام، بوابة أخبار G1، إلى أن "الوزارة أفادت بأن وزارة الصحة تعرضت مرة أخرى لهجوم قراصنة".

ولفت الوزير إلى أن الهجوم كان أقل خطورة.

في البداية، شرحت الإدارة (الوزارة) الصعوبات في الوصول إلى بيانات وزارة الصحة على أنها "عمل مخطط".

وكان موقع وزارة الصحة البرازيلية تعرض لهجوم في ديسمبر، لكن البيانات لم تفقد.

المصدرك نوفوستي