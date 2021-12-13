وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان المفاوضات النووية حول ملف طهران

بحث وزيرا الخارجية الإيراني والعماني مباحثات فيينا حول الملف النووي الإيراني، وأبدت سلطنة عمان دعمها لتلك المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

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وشدد عبد اللهيان على استعداد بلاده للتوصل إلى "اتفاق جيد من أجل التمتع الكامل بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي الذي تم عام 2015، وكذلك تفنيد المخاوف المحتملة للطرف الآخر".

الوزير العماني أشار إلى دعم السلطنة للمحادثات النووية قائلا إن تأكيد إيران على جديتها واهتمامها للتوصل إلى نتيجة في المحادثات "تبعث على التفاؤل"، وأن عمان تستمر في مشاوراتها بشأن هذه القضية.

المصدر: RT