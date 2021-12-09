إيران: سمعنا ما يكفي من الكلام في السنوات الماضية ونسعى للتوصل إلى اتفاق جيد مع الغرب

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن إيران تهدف من وراء محادثات فيينا إلى التوصل إلى اتفاق جيد مع الغرب بخصوص ملفها النووي.

وكتب في تدوينة على "إنستغرام": "على الأطراف الغربية أن تعلم بأننا سمعنا ما يكفي من الكلام خلال السنوات الثمانية الماضية. لقد قدموا وعودا من دون تنفيذها، ولكن اليوم حان وقت العمل، ونحن نسعى للتوصل إلى اتفاق جاد وجيد".

وشدد عبد اللهيان على أن "برنامج إيران النووي سلمي تماما، لكن تفنيد المخاوف المزعومة للأطراف الغربية بشأن برنامجنا النووي مرتبط بشكل مباشر بإلغاء العقوبات بصورة كاملة".

وأضاف: "تساورنا شكوك حول استعداد الغرب لرفع العقوبات من حيث المبدأ ولا نعرف هل الغرب ينوي ذلك أم أنه يسعى فقط من جانب واحد إلى حل مخاوفه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الغرب حاضرا في المفاوضات بنوايا حسنة ومبادرة وأفكار بناءة، فسنشهد بالتأكيد تقدما سريعا في المفاوضات".

المصدر: RT