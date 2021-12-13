كلينتون: إذا انتخب ترامب رئيسا مرة أخرى فقد يكون ذلك نهاية الديمقراطية الأمريكية

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيترشح لانتخابات 2024، معتبرة أنه إذا أعيد انتخابه فقد يكون ذلك نهاية الديمقراطية الأمريكية.

وفي مقابلة مع قناة nbc، قالت كلينتون: "إذا كنت شخصا يراهن، فسأقول الآن إن ترامب سيترشح مرة أخرى"، مضيفة: "يبدو أنه يجهز نفسه للقيام بذلك، وإذا لم تتم محاسبته على أفعاله، فسيترشح مرة أخرى".

كما انتقدت كلينتون الحزب الجمهوري لأنه استولى عليه "ديماغوجي" كترامب، وقالت إن زملاءها السابقين "علقوا أشواكهم على الحائط وهم يدخلون مكاتبهم.. ليس لديهم ضمير".

Hillary Clinton slams Republican Party, taken over by “demagogue” Trump:



“Honestly, they have hung their spines up on the wall as they walk into their offices. They have no conscience.” pic.twitter.com/Lq2jdsmi4K — The Recount (@therecount) December 13, 2021

وتوقعت كلينتون أن يكون ترشيح ترامب مرة أخرى "نقطة حاسمة أو فاصلة" بالنسبة للديمقراطية، مضيفة: "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نهاية ديمقراطيتنا.. إذا انتخب هو أو أي شخص من أمثاله رئيسا مرة أخرى، فلن نتعرف على دولتنا".

وكشفت عن أنها تشعر "ببعض المسؤولية" لخسارتها الانتخابات عام 2016، وقالت: "حاولت تحذير الناس. من أن هذا أمر خطير حقا.. الأشخاص الذين كان (ترامب) متحالفا معهم وما كانوا يقولون، وما قد يفعله".

المصدر: The Hill