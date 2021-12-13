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مقتل اثنين من الشرطة وإصابة آخرين في هجوم نفذه مسلحون في كشمير

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مقتل اثنين من الشرطة وإصابة آخرين في هجوم نفذه مسلحون في كشمير
Reuters
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قالت الشرطة الهندية إن اثنين من أفرادها قتلا، اليوم الاثنين، في هجوم نفذه مسلحون على مشارف مدينة سريناجار الرئيسية في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير.

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وأفادت شرطة كشمير الهندية على "تويتر" بأن "مسلحين فتحوا النار على مركبة للشرطة مما أدى إلى إصابة 14 فردا على الأقل، لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجراحهما".

وتطالب الهند وباكستان، بالسيادة الكاملة على كشمير الواقعة في منطقة الهيمالايا، لكن كلا منهما يسيطر على جزء منها.

المصدر: رويترز

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