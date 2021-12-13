مسؤول إيطالي يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية

دعا مستشار وزير الصحة الإيطالي الخاص بحالة طوارئ كوفيد- 19، فالتر ريتشاردي، إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب الوباء.

وقال ريتاردي في هذا الصدد إن "شهر يناير مقلق للغاية ويجب تمديد حالة الطوارئ".

وأشار ريتشاردي إلى أن "أعداد الأشخاص غير الملقحين لا تزال مصدر خطر، فهناك منهم 6 ملايين بالغ و3 ملايين طفل، والذين يمثلون مخزونا كبيرا من الفيروسات، مع العديد من نقاط الضعف التي تفسر كثرة الوفيات".

وأوضح أن "متحور أوميكرون يمكن أن يتسبب بحدوث أعراض مرضية أقل، لكن إذا كان أكثر عدوى، فالوضع سينتقل من سيء إلى أسوأ"، مبينا أن "المعطيات الأولى القادمة من جنوب أفريقيا ليست دقيقة، لكن الأخبار الأولى ليست مريحة".

وقال إن "إيطاليا نفذت سلسلة من الإجراءات التي تمتد من فرض الشهادة الخضراء المعززة (سوبر غرين باس) إلى وقف الرحلات الجوية، مرورا بالإسراع بإعطاء الجرعة الثالثة، مما يسهل الحد من المشكلة وتأجيلها، على أمل النجاة من فصل شتاء دون ضرر، والوصول الى الربيع بأمان".

المصدر: وكالة "آكي"