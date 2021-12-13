مجددا.. جونسون ينفي خرق قواعد كورونا

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه لم يخالف قواعد كورونا المعمول بها خلال الفترة التي سبقت عيد الميلاد الماضي من خلال استضافته للموظفين في داونينغ ستريت.

وردا على اتهامات بأنه انتهك القواعد من خلال حضور الحدث الافتراضي في 15 ديسمبر بمشاركة اثنين من مساعديه، قال جونسون: "أنا بالتأكيد لم أخالف أي قواعد"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء سيحقق في الأمر برمته.. وسنحصل على نتائج التحقيق بأسرع وقت".

هذا ويحقق رئيس الخدمة المدنية في مزاعم تتعلق باستضافة جونسون لحفلة عيد الميلاد في ديسمبر الماضي.

المصدر: "الإندبندنت"