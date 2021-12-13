وزير الخارجية في حكومة "طالبان": نسعى لإقامة علاقات جيدة مع واشنطن وجميع الدول

قال وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، إن "طالبان" تريد علاقات جيدة مع جميع الدول، وليس لديها مشكلة مع الولايات المتحدة.

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وفي مقابلة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس" حث متقي واشنطن ودول أخرى على "الإفراج عن ما يزيد على 10 مليارات دولار من الأموال التي تم تجميدها"، عندما استولت "طالبان"على السلطة في أفغانستان في الخامس عشر من أغسطس.

وقال متقي متحدثا بلغته الأصلية "البشتو" خلال المقابلة التي جرت في مبنى وزارة الخارجية في قلب العاصمة الأفغانية كابل، قال: "العقوبات المفروضة على أفغانستان لن تكون لها أي فائدة".

وأضاف أن "جعل أفغانستان غير مستقرة أو وجود حكومة أفغانية ضعيفة ليس في مصلحة أحد".

وأقر متقي بـ"الغضب العالمي إزاء القيود التي فرضتها طالبان على تعليم الفتيات وعمل النساء".

وقال بهذا الصدد: "تعهد حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان، من حيث المبدأ، بتوفير التعليم والوظائف للفتيات والنساء، في تغير ملحوظ عن فترة وجودهم السابقة في السلطة".

وفي أجزاء كثيرة من أفغانستان، لم يتم السماح لطالبات المدارس الثانوية بالذهاب إلى المدرسة منذ أن استولت "طالبان" على السلطة، كما طلب من العديد من موظفات الخدمة المدنية البقاء في المنزل.

وقال مسؤولو الحركة إنهم بحاجة إلى وقت "لوضع ترتيبات تفصل بين الجنسين في المدارس وأماكن العمل"، التي تتوافق مع تفسيرهم المتشدد للإسلام.

المصدر: "أسوشيتد برس"