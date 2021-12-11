سيناتور أمريكي: روسيا تستفيد من ضعف بايدن

أعلن السيناتور الأمريكي عن ولاية تكساس، تيد كروز، أن ضعف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤدي إلى كارثة في السياسة الخارجية الأمريكية، ويصب لصالح "الدول السيئة مثل روسيا والصين".

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وقال كروز في حديثه لقناة "Fox News" إن الأمريكيين سيشعرون بعواقب الهروب "المخزي" من أفغانستان لفترة طويلة، الحادث الذي أظهر، على حد قوله، لخصوم الولايات المتحدة عدم قدرتها على ردعهم.

وأضاف: "نرى أن الأشرار مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية يصبحون أسوء... إذ لا يثقون بأن الرئيس الأمريكي قد يتخذ أي إجراءات..."

وعبر السيناتور عن اعتقاده بأن الهجوم الروسي المخطط المزعوم على أوكرانيا أصبح ممكنا بسبب استسلام جو بايدن للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويدور الحديث قبل كل شيء برأيه عن إلغاء العقوبات المفروضة على خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2".

ويرى كروز أنه سيتعين على الرئيس الأمريكي الاعتذار لأوكرانيا عن خيانتها.

تتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا في الآونة الأخيرة بإعدادها لـ "هجوم" على أوكرانيا. وكانت روسيا ترفض أكثر من مرة هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها تُستخدم كحجة لحشد قوات ومعدات حلف الناتو عند الحدود الروسية. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تنوي الهجوم على أحد، وإن نقل قواتها في داخل أراضيها هو شأن داخلي.

المصدر: نوفوستي