بايدن: لن نستخدم القوة من جانب واحد ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن "واشنطن لن تستخدم القوة من جانب واحد ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.. وأعتقد أن الرسالة وصلت لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وشدد بايدن في تصريح للصحفيين من البيت الأبيض على أنه كان صريحا خلال القمة التي جمعته ببوتين، وقال: "لقد أوضحت لبوتين أنه ستكون هناك عواقب اقتصادية لم يسبق لها مثيل إذا غزت روسيا أوكرانيا".

وأكد أن "نشر القوات الأمريكية في أوكرانيا لردع أي غزو روسي محتمل ليس مطروحا على الطاولة"، معربا عن أمله بأن يتم الإعلان عن اجتماع مع روسيا ودول "الناتو" بحلول يوم الجمعة.

هذا وأعلن بوتين، في وقت سابق اليوم أن روسيا ستقدم للولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن الأمن في غضون أسبوع، مبينا أنه ناقش مع بايدن قضايا الأمن بين مواضيع أخرى تناولتها "المحادثات البناءة" والتي "تفتح الطريق أمام مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن".

وقال بوتين إنه اتفق مع بايدن على مواصلة بحث قضايا الأمن، عبر تبادل الأفكار بين الجانبين بهذا الشأن.

المصدر: "رويترز" + RT