روسيا زودت الأرجنتين بنحو 21 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية بحصولها على نحو 21 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا منذ بداية الإمدادات.

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وأضافت الوزارة أن روسيا قامت بتوريد 14 مليون و683210 جرعات من لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، مشيرة إلى أن 10 ملايين و125655 جرعة منها هي المكون الأول للقاح، فيما تمثل 4 ملايين و557555 جرعة المكون الثاني له. أما سائر الـ 6 ملايين و296395 جرعة للمكونين الأول والثاني فحصلت الهيئة عليها من شركة "Richmond" التي تنتج اللقاح الروسي في الأراضي الأرجنتينية على أساس المادة الحيوية الموردة من روسيا.

ولم تتمكن الوزارة من الإجابة عن السؤال حول عدد الجرعات التي قد تم استخدامها في البلد، لأن "هذه المسألة تحلها كل منطقة بشكل منفصل".

ووفق معلومات التقرير الأخير بشأن سلامة اللقاحات الصادر عن الوزارة، تلقى 80% من البالغين في البلد بحلول 31 أغسطس الماضي على جرعة واحدة على الأقل، وقبل هذا الموعد استخدمت الأرجنبين 13 مليون و057335 جرعة من اللقاح الروسي. وأضاف التقرير أيضا أن تواتر الاستشفاء بعد التطعيم باللقاح الروسي يبلغ 0,65 حالة لكل 100 ألف جرعة مستخدمة، ما يعادل 0,0006%.

وعموما يتجاوز عدد الملقحين ضد كورونا في الأرجنتين التي يقطنها 45,8 مليون شخص، 37,2 مليون شخص، فيما تم تلقيح 30,9 مليون منهم بشكل كامل. وتستخدم هذه الدولة اللاتينية اليوم، بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي، لقاحات كورونا لشركات "موديرنا" و"أسترازينيكا" و"فايزر" و"سينوفارم".

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الأرجنتين منذ بداية انتشار الوباء 5,35 مليون إصابة، فيما توفي بسبب هذا الوباء 116,7 ألف شخص، وبينهم 29 شخصا في اليوم الماضي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي ألغت السلطات الأرجنتينية نحو كل القيود الصحية في أراضيها، لكن في نهاية الشهر نفسه أعلنت نيتها لإدخال شهادات التلقيح ضد فيروس كورونا لزيارة الأماكن العامة، وذلك بسبب انتشار متحور "أوميكرون" من الفيروس.

المصدر: تاس