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رئيس الأرجنتين يؤكد أنه بصحة جيدة بعد الجرعة الثالثة من "سبوتنيك V"

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رئيس الأرجنتين يؤكد أنه بصحة جيدة بعد الجرعة الثالثة من
Sputnik
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قال سفير روسيا في الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، إن رئيس هذه الدولة ألبرتو فرنانديز، أكد أنه بصحة جيدة بعد تلقيه الجرعة الثالثة المعززة من لقاح "سبوتنيك V " الروسي المضاد لكوفيد.

وأضاف السفير أمس للصحفيين، عقب اجتماع وفد رجال الأعمال الروسي مع فرنانديز في القصر الرئاسي في بوينس آيرس: "أكد الرئيس فرنانديز، أنه يشعر بالارتياح. ولا توجد أية مشكلة صحية لديه".

وأردف أن رئيس الأرجنتين ورئيس حكومتها وخمسة وزراء اتحاديين، بدأوا حديثهم بكلمات الامتنان والشكر التقليدية للقيادة الروسية للمساعدة التي قدمتها روسيا في الأوقات الصعبة، في خضم الجائحة، وإرسال لقاحات "سبوتنيك V".

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يوم الاثنين الماضي، كتب الرئيس ألبرتو فرنانديز، على "تويتر": "تلقيت اليوم جرعة معززة من سبوتنيك V الروسي، في إطار جدول التطعيم المحدد لي".

ودعا فرنانديز المواطنين الذين لم يستكملوا تطعيمهم بعد لعدم تأجيل التطعيم الثاني.

المصدر: تاس

 

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