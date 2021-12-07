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الرئيس الأرجنتيني يتلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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الرئيس الأرجنتيني يتلقى جرعة معززة من لقاح
Reuters Agustin Marcarian
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز
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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه تلقى جرعة معززة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وكتب على "تويتر": "تلقيت اليوم جرعة معززة من "سبوتنيك V" الروسي، في إطار جدول التطعيم الذي أسير عليه".

ودعا فرنانديز المواطنين الذين لم يستكملوا تطعيمهم بعد لعدم تأجيل التطعيم الثاني.

وتلقى فرنانديز الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" في يناير الماضي، بعد أن أذنت وزارة الصحة الأرجنتينية باستخدامه لتطعيم من أعمارهم 60 عاما فما فوق.

المصدر: "تاس"

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