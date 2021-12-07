الرئيس الأرجنتيني يتلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه تلقى جرعة معززة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وكتب على "تويتر": "تلقيت اليوم جرعة معززة من "سبوتنيك V" الروسي، في إطار جدول التطعيم الذي أسير عليه".

ودعا فرنانديز المواطنين الذين لم يستكملوا تطعيمهم بعد لعدم تأجيل التطعيم الثاني.

En el día de hoy recibí el refuerzo de mi esquema de vacunación con una dosis de Sputnik V. Es importante que todas y todos completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situación epidemiológica y seguir creciendo.

No lo dudes, vacunate. pic.twitter.com/PcFEc07V8s — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2021

وتلقى فرنانديز الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" في يناير الماضي، بعد أن أذنت وزارة الصحة الأرجنتينية باستخدامه لتطعيم من أعمارهم 60 عاما فما فوق.

المصدر: "تاس"