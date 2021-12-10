نتنياهو يرد على الإهانة من ترامب

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بيانا رد عليه على "تصريح مهين" من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، الذي يتزعم حزب "الليكود"، إنه "يشيد أنشطة الرئيس (السابق) ترامب العظيمة المساهمة في مصلحة دولة إسرائيل وأمنها".

وأضاف البيان: ""نتنياهو يقدر بشكل كبير أهمية التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولذلك كان من المهم بالنسبة له أن يهنئ الرئيس الجديد".

وسبق أن هاجم ترامب، في مقابلة لموقع "أكسيوس"، أقرب حلفائه سابقا نتنياهو، لقيامه بتهنئة بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب: "أول شخص هنأ بايدن كان بيبي.. كان يمكن لبيبي أن يظل صامتا، لكنه ارتكب خطأ فادحا... لم أتحدث معه منذ ذلك الحين.. اللعنة عليه (F**k him)".

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقاربا كبيرا خلال فترة حكم ترامب ونتنياهو، حيث اتخذ الرئيس الأمريكي السابق خطوات كثيرة لدعم الحكومة الإسرائيلية بينها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتركيز على مواجهة إيران وقطع المساعدات عن الفلسطينيين.

المصدر: وكالات