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روسيا: المفاوضون حول الاتفاق النووي مع إيران أزالوا بعض نقاط سوء التفاهم

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روسيا: المفاوضون حول الاتفاق النووي مع إيران أزالوا بعض نقاط سوء التفاهم
Sputnik Владимир Астапкович
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف.
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اعتبر ممثل روسيا في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن المشاركين في العملية التفاوضية تمكنوا من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم بينهم.

وقال أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عبر "تويتر": "تمكن المفاوضون من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم، التي كننا نواجهها في أواخر الأسبوع الماضي، وأطلقوا العمل السياسي".

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وأضاف أوليانوف، تعليقا على تصريح أدلى به الجمعة مسؤول أوروبي رفيع المستوى الذي قال إن المفاوضات "تتقدم على النحو المنطقي"، أن روسيا تلتزم بروية مماثلة فيما يخص سير الحوار في فيينا.

وسبق أن صرح المسؤول من الاتحاد الأوروبي، الذي يراعي مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، بأنه متفائل بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، موضحا: "انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماما للتفاوض".

وأضاف أنه لا تزال هناك 7 أو 8 نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل "نقاطا سياسية كبيرة".

المصدر: RT + وكالات

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