كوريا الجنوبية تجتاز بنجاح اختبار إطلاق لصاروخ موجه محلي الصنع (صورة)

أجرت كوريا الجنوبية بنجاح اختبار إطلاق لصاروخ موجه محلي الصنع من متن سفينة حربية، قبل نشره العام المقبل، حسبما أفادت وكالة تقييم جودة الدفاع الحكومية ومسؤولون في القوات البحرية.

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وقالت وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة (DTaQ) إن الصاروخ المسمى "هيه-غونغ" أصاب الهدف المقصود في تجربتين إحداهما أجريت يوم الأربعاء والأخرى اليوم الجمعة، ويعني "هيه-غونغ " قوس البحر، باللغة الكورية.

وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مصمم لاعتراض الصواريخ القادمة أو إسقاط الطائرات المعادية، وتم الانتهاء من تطويره عام 2018 في إطار مشروع بقيادة وكالة التنمية الدفاعية الحكومية (ADD).

وأشارت وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة إلى أن البحرية الكورية الجنوبية تخطط لنشر نظام هذه الأسلحة في سفنها الحربية الرئيسية مثل الفرقاطات وسفن الإنزال وسفن زرع الألغام.

المصدر: "يونهاب"