محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض دعوى ترامب بشأن منع نشر السجلات حول هجوم الكابيتول

رفضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا دعوى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن منع سجلات البيت الأبيض لكي لا تطلع عليها لجنة الكونغرس للتحقيق في هجوم الكابيتول.

وقالت محكمة الاستئناف إن ترامب لم يقدم المبررات الكافية لإسقاط قرار الرئيس جو بايدن حول إمكانية تقديم وثائق البيت الأبيض الرسمية إلى لجنة التحقيق.

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وكان ترامب قد طالب بعدم تقديم الوثائق الأرشيفية الخاصة بعمل إدارته في يوم اقتحام الكابيتول 6 يناير الماضي، مشيرا إلى امتيازات السلطة التنفيذية في مجال حماية سرية وثائق البيت الأبيض، ودخل في معركة قضائية مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب.

وأمهلت محكمة الاستئناف دونالد ترامب 14 يوما لتقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا للطعن في قرار محكمة الاستئناف.

لجنة الكونغرس تصوت على توجيه الاتهام إلى مسؤول سابق في إدارة ترامب

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول أنها ستصوت الأسبوع المقبل على توجيه الاتهام بازدراء الكونغرس إلى الرئيس السابق لإدارة كوادر البيت الأبيض، مارك ميدوز.

وكانت اللجنة قد استدعت ميدوز للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق في اقتحام الكابيتول، لكنه رفض المثول أمام المشرعين.

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ورفع ميدوز دعوى قضائية ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء لجنة التحقيق، متهما اللجنة بتجاوز الصلاحيات.

وأدلى 275 شاهد عيان بإفاداتهم في إطار التحقيقات في اقتحام الكابيتول بعد استدعائهم من قبل لجنة التحقيق، فيما دعا ترامب المسؤولين ومستشاريه ومساعديه السابقين لعدم التعاون مع المحققين.

المصدر: "رويترز"