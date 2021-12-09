ماكرون: سأتحدث مع بوتين الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه عقد قمة افتراضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع القادم على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

وأشار الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، إلى أنه يعتزم أيضا عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف ماكرون أن "التدخل" الأمريكي في الملف الأوكراني لا يغير شيئا في ما يخص المناقشات في إطار "رباعية نورماندي" التي تشمل روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

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وأشار قصر الإليزيه إلى أن لقاءي ماكرون مع نظيريه الروسي والأوكراني من المتوقع أن يعقدا "خلال الأيام القريبة القادمة".

ويأتي ذلك بعد الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، الذي تصدرته الأزمة الأوكرانية.

وحذر خلاله بايدن من فرض عقوبات على روسيا في حال "اجتياحها" لأوكرانيا. من جهته طالب بوتين حلف الناتو بتقديم ضمانات أمنية لموسكو بشأن عدم التوسع شرقا، ودعا لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: "رويترز"