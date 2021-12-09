إخلاء محطة مترو في لندن بسبب "طرد مشبوه"

أخلت الشرطة البريطانية، مساء يوم أمس الأربعاء، مئات الأشخاص من محطة "كينغز كروس" في لندن بعد ورود تقارير عن وجود رجل هناك يحمل طردا مشبوها.

أفاد شهود عيان بأنهم رأوا عناصر من الشرطة مسلحين عند حوالي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة أنه اتم استدعاؤها بعد تقارير عن أن رجلا يحمل طردا مشبوها صعد على متن القطار، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الموجودين بمحطة المترو "كإجراء احترازي".

Police flying everywhere at kings cross. 😩 pic.twitter.com/nGjPNWk2k3 — Ricci Guarnaccio (@RicciGuarnaccio) December 8, 2021

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأنه "تم اعتقال الرجل للاشتباه في مخالفة النظام العام"، مبينا أنه ""تم تفتيش القطار كإجراء احترازي وجرى إخلاء عدد من المنصات، إلا أنه لم يتم التعامل مع الحادث على أنه متعلق بالإرهاب، وأعيد فتح المحطة".

المصدر: "الإندبندنت"