ميدوز يقاضي لجنة الكونغرس للتحقيق في اقتحام الكابيتول

رفع الرئيس السابق لإدارة كوادر البيت الأبيض مارك ميدوز الذي يعتبر أحد مقربي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية، ضد لجنة الكونغرس للتحقيق في اقتحام الكابيتول.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن ميدوز يقاضي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء لجنة التحقيق الخاصة.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق أنها تسعى لتوجيه الاتهام بازدراء الكونغرس إلى ميدوز بسبب رفضه المثول أمام المشرعين للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الكابيتول.

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يذكر أن أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي في اليوم الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات التي خسرها ترامب.

وأسفر الاقتحام عن مقتل عدة أشخاص، واستدعت لجنة التحقيق عددا من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب وحملته الانتخابية للاستجواب.

المصدر: بوليتيكو