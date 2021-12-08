بايدن يرشح سفراء لبلاده في العراق وكينيا ومالطا
Reuters
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أعلن البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح ألينا رومانوفسكي السفيرة الحالية لدى الكويت، سفيرة لواشنطن في العراق.
كما أعلن ترشيح مارغريت وايتمان المديرة التنفيذية السابقة لشركة هوليت-باكارد سفيرا في كينيا وهي شريك رئيسي لواشنطن في قضايا تشمل مكافحة الإرهاب.
ورشح بايدن أيضا سيدة الأعمال كونستانس ميلشتاين سفيرة لدى مالطا.
المصدر: رويترز
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