هزة بقوة 4.1 درجة تضرب كراتشي

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر الليلة مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار.

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وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الهزة وقع على عمق 15 كيلومترا، وعلى بعد 15 كيلومترا شمالي كراتشي.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، غير أن الهزة أجبرت سكان كراتشي على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية