واشنطن: المبعوث الأمريكي سيعود إلى فيينا لاستئناف مفاوضات "النووي الإيراني"
Reuters البيت الأبيض الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx1y
أعلنت واشطن أن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف النووي الإيراني روب مالي، سيغادر إلى فيينا ليرأس وفد بلاده في مفاوضات إحياء اتفاق 2015 النووي مع طهران.
وجاء الإعلان عن ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء اليوم الأربعاء.
وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أعلن أن المحادثات التي تشارك فيها الولايات المتحدة على نحو غير مباشر، سوف تستأنف غدا الخميس.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.