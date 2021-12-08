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واشنطن: المبعوث الأمريكي سيعود إلى فيينا لاستئناف مفاوضات "النووي الإيراني"

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واشنطن: المبعوث الأمريكي سيعود إلى فيينا لاستئناف مفاوضات
Reuters البيت الأبيض الأمريكي
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أعلنت واشطن أن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف النووي الإيراني روب مالي، سيغادر إلى فيينا ليرأس وفد بلاده في مفاوضات إحياء اتفاق 2015 النووي مع طهران.

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وجاء الإعلان عن ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء اليوم الأربعاء.

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أعلن أن المحادثات التي تشارك فيها الولايات المتحدة على نحو غير مباشر، سوف تستأنف غدا الخميس.

 

المصدر: "رويترز"

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