وكالة إيرانية: محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تستأنف الخميس القادم

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف الخميس القادم في فيينا.

إقرأ المزيد

وقالت إن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن للتقرير من مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين.

المصدر: رويترز