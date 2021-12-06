إيران: طلباتنا لم تخرج عن نطاق الاتفاق والأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات المفاوضات مع القوى الكبرى حول الملف النووي في فيينا.

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وقال وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان: "قدمنا مسودتين لتتم مناقشتهما في لجنتين لرفع العقوبات والالتزامات النووية، وكل ما قدمناه يأتي في إطار الاتفاق النووي والادعاء بأن إيران لديها مطالب خارج الاتفاق غير صحيح"، مؤكدا أن "طهران لم تقدم أي طلب خارج إطار الاتفاق النووي".

وأضاف عبد اللهيان: "الأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة وعارية عن الصحة تماما".

وأكمل: "نسعى لاتفاق جيد من خلال تفاوض إيجابي وبناء، ونتوقع من الجانب الآخر أن يحمل نوايا حسنة"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق يجب أن يكون شاملا ويضمن انتفاع الشعب الإيراني بمزايا الاتفاق".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة قائلا: "في هذه الجولة لم نكتف بالخطوط العريضة وقدمنا اقتراحاتنا التفصيلية بخصوص مختلف القضايا، ومن المبكر أن نتحدث عن فشل أو نجاح المفاوضات، ولم نتوقع أن نصل إلى النتيجة في بداية هذه الجولة، وهناك الكثير من القضايا العالقة التي يجب أن نناقشها".

وتابع خطيب زادة: "المسودة التي قدمناها بنيت على أساس المسودات السابقة في الجولات السابقة، وقمنا بتعديل النصوص السابقة ولم نكتب نصا جديدا"، مشيرا إلى أن "طهران تأمل أن تأتي الأطراف الأوروبية بمقترحات واضحة أو إجابات شفافة على اقتراحاتنا، وسوف تشارك في المفاوضات بجدية".



واستطرد: "لسنا على عجلة من أمرنا ولا نقبل بإضاعة وقتنا أو استنزاف طاقاتنا في المفاوضات..نسعى لاتفاق جيد من خلال المفاوضات".

المصدر: RT