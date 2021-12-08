زيلينسكي: أخبار سارة من لندن

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بريطانيا ستخصص أموالا إضافية لدعم بلاده تصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).

وكتب على "تويتر": "أخبار سارة من لندن.. ستقدم المملكة المتحدة مبلغا إضافيا قدره مليار جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا.. هذا استثمار جديد وتجارة وأمن.. وهو نتيجة لمحادثاتي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العام الماضي، سيزداد إجمالي الدعم البريطاني إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني".

Great news from London: UK will allocate an additional £1-billion in support for Ukraine. That means new investments, trade, security. As a result of my negotiations with @BorisJohnson last year, the total volume of British support increases to £3,5-billion. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

بدوره، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إلى أن "الاجتماع التحضيري لحوار الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وبريطانيا قد اختتم في لندن".

وكتب على "تويتر": "أنا ممتن للقرارات التي تثبت أن كييف ولندن حليفان مقربان، والموارد المخصصة ستكون لمشاريع في مجال البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة".

Great meeting with the members of Commons & Lords of @UKParliament. Grateful to parliamentarians for their unfaltering support for Ukraine's sovereignty & territorial integrity, as well as readiness to work together on deterring Russia and demotivating it from further aggression. pic.twitter.com/eZfunYlzHF — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2021



وتعد بريطانيا أحد أكبر المستثمرين في أوكرانيا، ففي عام 2020، أصبحت لندن ثاني أكبر دولة بعد سويسرا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الأوكراني، كما وتعتبر لندن ثالث أكبر مستثمر بعد قبرص وهولندا ومن حيث الاستثمار المباشر المتراكم.

ووقع الطرفان في أكتوبر عام 2020 مذكرة لتعزيز التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني بمبلغ 1.25 مليون جنيه إسترليني.

وفي يونيو 2021 اتفق الجانبان على شراكة بحرية، وأعلنت أوكرانيا في أكتوبر الماضي أنها بدأت ببناء قاعدتين بحريتين جديدتين بمساعدة بريطانية.

المصدر: "تاس"