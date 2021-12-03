وزير الدفاع الأوكراني: باشرنا ببناء قاعدتين بحريتين في آزوف والبحر الأسود

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة إن بلاده بدأت في بناء قاعدتين بحريتين في مقاطعتي نيكولاييف وزابوروجيه.

وقال متحدثا في البرلمان الأوكراني: "نحن ننتقل إلى المرحلة العملية في عملية بناء قاعدتين بحريتين في بيرديانسك (مقاطعة زابوروجيه) وأوتشاكوف (مقاطعة نيكولاييف)، وتنفيذ عقود أخرى في إطار الاتفاقيات مع بريطانيا".

في أغسطس 2021، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إنشاء بنية تحتية لبناء أسطول وقواعد بحرية.

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ونوه زيلينسكي بأن بلاده تخطط بحلول عام 2035 لتنفيذ برنامج كبير لتطوير سلاح البحرية.

وسيتم ذلك على ثلاث مراحل: الأولى حتى عام 2024، والثانية حتى عام 2030، والثالثة حتى عام 2035.

ووفقا للرئيس زيلينسكي، سيتم إنشاء بنية تحتية لتشكيل القوات البحرية من غواصات الصغيرة وطرادات وقوارب عسكرية.

المصدر: تاس