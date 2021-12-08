دعوات لجونسون بالاستقالة على خلفية تنظيم احتفال مخالف لقيود كورونا

قال دوغلاس روس زعيم حزب المحافظين الإسكتلنديين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يجب أن يستقيل إذا تبين أنه احتفل بعيد الميلاد بمقر الحكومة العام الماضي بانتهاك لقيود كورونا.

وقال روس إنه "على رغم الإنكار، فمن الواضح أن حزب جونسون (حزب المحافظين) أقام احتفالا في داونينغ ستريت أثناء فرض قواعد الحجر العام".

وأضاف: "إذا كان على علم بإقامة الاحتفال في مثل هذا الوقت من العام الماضي أو في أي وقت، وقال لمجلس العموم إنه لا يعرف شيئا عنه فهذا أمر خطير".

وقال: "أنا لا أدعم أي شخص يضلل البرلمان عمدا، لذلك لن أحمي أي شخص يقوم بذلك"، مشددا على أنه "لا ينبغي لأحد أن يستمر في منصبه إذا ضلل البرلمان بهذه الطريقة".

المصدر: "الإندبندنت"