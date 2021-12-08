بوتين في رسالته خاطب ميركل بصفة المفرد

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين بعث ببرقية إلى أنغيلا ميركل، بمناسبة انتهاء فترة عملها كمستشارة لألمانيا.

وكعلامة على العلاقة الودية بينهما، خاطب الرئيس بوتين، السيدة ميركل بصفة المفرد وليس بصيغة الجمع كما جرت العادة في الحديث الرسمي.

وأكد الرئيس بوتين، للمستشارة الألمانية السابقة، على استمرار التواصل الودي بينهما لاحقا.

وأعرب بوتين في برقيته للمستشارة السابقة، عن "خالص امتنانه للتعاون المثمر والاستعداد لحوار قائم على الاحترام المتبادل".

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وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه وميركل "كانا على اتصال دائم، وحاولا دائما إيجاد السبل للخروج حتى من أصعب المواقف".

وشدد بوتين على أن ميركل، "خلال السنوات التي قضتها في رئاسة الحكومة الألمانية، اكتسبت بحق مكانة عالية في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

وقال: "أنا متأكد من أن تجربتك الغنية كسياسية ستكون مطلوبة على الدوام. وبالطبع، سنواصل اتصالاتنا الودية".

المصدر: تاس