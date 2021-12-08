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القوات الجوية الهندية: مصرع رئيس الأركان الهندي بتحطم المروحية

أخبار العالم

القوات الجوية الهندية: مصرع رئيس الأركان الهندي بتحطم المروحية
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أعلنت القوات الجوية الهندية مصرع رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات جراء تحطم مروحيته اليوم الأربعاء في جنوب البلاد.

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تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي (فيديو)
تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي (فيديو)

يتبع..

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