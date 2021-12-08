مصادر بالشرطة الفرنسية عن ملابسات اعتقال المواطن السعودي بباريس.. والإنذار الذي خرج من جوازه

كشفت مصادر في الشرطة الفرنسية عن ملابسات القبض على مواطن سعودي يوم الثلاثاء في مطار بباريس للاشتباه بصلته بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرة إلى دور لجواز سفره في هذا الأمر.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها في الشرطة الفرنسية أن عملية القبض جرت بعد أن أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه، وذلك بعد أن أعلنت السعودية وجود خطأ في تحديد الهوية.

يذكر أن مصادر في أجهزة الأمن الفرنسية كانت ذكرت أن الرجل الذي اعتقل يوم الثلاثاء هو "خالد بن عائض العتيبي، وهو نفس اسم عضو سابق في الحرس الملكي السعودي مدرج في قوائم عقوبات أمريكية وبريطانية وورد في تقرير صدر بتكليف من الأمم المتحدة باعتباره ضالعا في مقتل خاشقجي".

وكانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قائلة إن الشخص الذي ألقي القض عليه "لا علاقة له بالقضية المتناولة" ويجب إطلاق سراحه على الفور.

وفي يوم الأربعاء، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، مشيرا إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.

ولفت المصدر إلى أن السلطات أمامها 48 ساعة من لحظة توقيفه في المطار، أي لما قبيل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، التاسعة بتوقيت غرينتش، "للتحقق من هويته ثم الإفراج عنه أو إحضاره أمام ممثل ادعاء لإبلاغه بأمر مذكرة الاعتقال واتخاذ خطوات لاحتجازه لفترة أطول".

أما بالنسبة لتركيا، فيقول مصدر قضائي، إن أمامها 40 يوما من وقت الاعتقال لإبلاغ فرنسا عبر القنوات الدبلوماسية بطلب تسليم رسمي، وفي حال لم تتقدم تركيا بطلب، ستطلق فرنسا سراح المشتبه به.

ونقل عن المصدر أن الشرطة الفرنسية لديها تفاصيل جواز سفر المعني "وصورة ليست على قدر من الجودة استنادا لمذكرة الاعتقال التركية، لكن ليس لديها معلومات القياسات الحيوية (البيومترية)، مضيفا أن من المحتمل أن تطلب مزيدا من المعلومات من تركيا".

وكشف مصدران لرويترز أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على المشتبه به يوم الثلاثاء حين كان يهم باعتلاء طائرة متجهة من باريس إلى الرياض، فيما ذكر أنه لم يتضح متى وصل إلى فرنسا أو كيف دخل البلاد دون أن يطلق جواز سفره إنذارا.

المصدر: رويترز