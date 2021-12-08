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الكرملين: نولاند تدرك تماما أن بعث الاتحاد السوفيتي مستحيل

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الكرملين: نولاند تدرك تماما أن بعث الاتحاد السوفيتي مستحيل
Sputnik Ilya Pitalev
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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علق الكرملين على تصريحات فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي، التي أعربت مؤخرا عن مخاوف الولايات المتحدة من سعي موسكو إلى إعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي.

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وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء: "السيدة نولاند على دراية تامة بالأمور الروسية وبما يجري في الفضاء السوفيتي السابق بكل تفاصيله. إنني على يقين من أن السيدة نولاند مثلنا ومثل خبراء آخرين، تدرك تماما أن إعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي أمر مستحيل".

وتابع: "لكن لعل السيدة نولاند تعلم أيضا أن هناك عمليات تكاملية ظهرت منذ زمن طويل نسبيا في رحاب الاتحاد السوفيتي السابق وتنضج بوتيرة متفاوتة". وأوضح بيسكوف أنه يقصد "رابطة الدول المستقلة ومنظمات تكاملية أكثر تقدما مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتلك التي قطعت مسافة أبعد من ذلك في طريق الكامل، مثل دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس. وليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة محاولة لإحياء الاتحاد السوفيتي، ولا يمكن تصور ذلك".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجمهوريات السوفيتية السابقة أصبحت دولا مستقلة ذات سيادة تبني العلاقات فيما بينها على أساس الاحترام والثقة المتبادلين وعدم التدخل في شؤون الآخر.

 

المصدر: "تاس"

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