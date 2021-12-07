نولاند: نخشى أن يقرر بوتين إحياء الاتحاد السوفييتي

أعربت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، عن خشية الولايات المتحدة من إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صنع التاريخ بإحياء الاتحاد السوفييتي.

وقالت في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "هناك مخاوف من أن يسعى بوتين لإحياء الاتحاد السوفييتي، ومن يدري ما إذا كانت شهيته ستتوقف على ما بلعه، أم أنه سيقرر المضي قدما؟".

وحذرت نولاند روسيا من "تنفيذ خططها لغزو أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "المواجهة مع الجيش الأوكراني الحديث مقارنة بعام 2014 ستكلف الكثير من الدماء".

وتابعت: "هناك العديد من الأسباب لعدم رغبة أي منا في شن الحرب.. ستكون الحرب دموية للغاية وصعبة بالنسبة لأوكرانيا، ولكنها ستكون أيضا شديدة الدموية وصعبة بالنسبة لروسيا".

وأضافت: "روسيا أكبر بكثير، وقواتها أكبر بكثير، لكن أوكرانيا الآن أفضل استعدادا مما كانت عليه في 2014، بالإضافة إلى ذلك، العديد من الأوكرانيين خدموا في الجيش وعادوا إلى الحياة المدنية".

وتابعت: "أعتقد أن مستوى الدعم والمشاعر الودية تجاه روسيا بين الأوكرانيين وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بنسبة 12% أو نحو ذلك".

وأشارت الخارجية الروسية وفي عدة مناسبات، إلى أن "تصريحات الغرب حول العدوان الروسي وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة في ذات الوقت".

وقال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين، إن "روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها، وأن هذا لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا".

المصدر: "نوفستي"