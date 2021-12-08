الكرملين: نأمل من ألمانيا في عهد شولتس أن تعتمد الحوار لتسوية الخلافات مع روسيا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الكرملين يأمل بأن تنطلق ألمانيا تحت إدارة المستشار الجديد من فهم أنه لا يوجد بديل للحوار لتسوية الخلافات مع روسيا.

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وردا على سؤال صحفي حول ما يأمل الكرملين فيما يتعلق بانتخاب المستشار الألماني الجديد وما إذا كان يعتمد على استمرارية السلطة في مختلف القضايا بما في ذلك ما يخص مسألة "السيل الشمالي-2"، أجاب بيسكوف: "لا شك في أننا نأمل باستمرارية السلطة بإقامة علاقات بناءة بين الرئيس (بوتين) والمستشار الألماني الجديد. كما نأمل بأن يستمر الجانب الألماني الانطلاق من الفهم أنه لا يوجد هناك بديل للحوار لحل ولو أصعب الخلافات مثلما كان عليه حتى الآن.

فاز أولاف شولتس، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية، في تصويت برلماني، اليوم الأربعاء، ليحل بذلك محل أنغيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب. وصوت لصالح شولتس 395 نائبا.

المصدر: نوفوستي