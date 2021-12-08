وكالة: وزير الخارجية الفرنسي يصل الجزائر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwvp
نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون "النهار" الجزائري، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وصل الجزائر اليوم الأربعاء، بأول زيارة له منذ استدعاء الجزائر مبعوثها لباريس.
وأفادت "فرانس برس" نقلا عن الخارجية الفرنسية، بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يزور الجزائر، اليوم الأربعاء، لإحياء العلاقة الفرنسية-الجزائرية المتوترة منذ أشهر.
ونقلت "فرانس برس" عن الوزارة قولها: "إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات".
وسيلتقي لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون، وفق المصدر نفسه.
المصدر: "فرانس برس" + "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.