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وكالة: وزير الخارجية الفرنسي يصل الجزائر

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وكالة: وزير الخارجية الفرنسي يصل الجزائر
Reuters
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان
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نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون "النهار" الجزائري، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وصل الجزائر اليوم الأربعاء، بأول زيارة له منذ استدعاء الجزائر مبعوثها لباريس.

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وأفادت "فرانس برس" نقلا عن الخارجية الفرنسية، بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يزور الجزائر، اليوم الأربعاء، لإحياء العلاقة الفرنسية-الجزائرية المتوترة منذ أشهر.

ونقلت "فرانس برس" عن الوزارة قولها: "إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات".

وسيلتقي لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون، وفق المصدر نفسه.

المصدر: "فرانس برس" + "رويترز"

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