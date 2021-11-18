لودريان: الجزائر وفرنسا توحدهما علاقات متجذرة في التاريخ

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن "الجزائر وفرنسا توحدهما علاقات متجذرة في التاريخ"، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا إثر التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون.

وجاء تصريح لودريان خلال رده يوم الثلاثاء على سؤال رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في البرلمان الفرنسي، فضيلة الخطابي.

وشدد لودريان على أن "فرنسا تكن احتراما عميقا للأمة الجزائرية وسيادة الجزائر"، معربا عن أسفه إزاء "سوء التفاهم" الأخير الذي حصل بين البلدين، قائلا إن "هذا الوضع لا يتوافق مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا".

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، عقب تصريحات ماكرون التي شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، كما قال إن "النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا".

المصدر: وكالات