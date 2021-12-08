شرودر: لن أنصح شولتس بكيفية التعامل مع بوتين

قال المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، إنه لا ينوي تقديم مشورة للمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، حول كيفية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف شرودر، في حديث أدلى به اليوم لقناة Welt التلفزيونية: "لن أنصحه، يجب أن يدرك ذلك بنفسه".

وأعرب شرودر عن قناعته بأن شولتس سيكون مستشارا ناجحا. وقال: "أعتقد أنه سيقود الحكومة وسيفعل ذلك بشكل جيد للغاية".

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ولكن شرودر يعتقد، أنه سيكون من الصعب على شولتس، قيادة ائتلاف من ثلاثة أحزاب.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قام أعضاء البوندستاغ بانتخاب شولتس مستشارا جديدا لألمانيا، وقدم له الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وثيقة التعيين.

المصدر: تاس