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الكرملين: بوتين أشار لبايدن على خطوات أوكرانيا لنسف اتفاقات مينسك

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الكرملين: بوتين أشار لبايدن على خطوات أوكرانيا لنسف اتفاقات مينسك
Sputnik MIKHAIL METSEL
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أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أشار خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى خطوات أوكرانيا لنسف اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

وقال أوشاكوف للصحفيين في أعقاب قمة بوتين بايدن: "تمت الإشارة بشكل مباشر إلى أن أوكرانيا تنسف اتفاقات مينسك"، مضيفا أن مناقشة القضية الأوكرانية استغرقت "وقتا طويلا جدا".

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وأضاف أوشاكوف: "رئيسنا أطلع نظيره بالتفصيل على عدم تنفيذ كييف لاتفاقات مينسك"، الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة "رباعية نورماندي" التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

وأوضح أن "كييف تعرقل التفاوض ضمن مجموعة الاتصال وتسعى لاستثناء دونباس من العملية التفاوضية".

المصدر: تاس

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