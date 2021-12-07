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نولاند: بايدن مهتم بعلاقات مستقرة بين الولايات المتحدة وروسيا

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نولاند: بايدن مهتم بعلاقات مستقرة بين الولايات المتحدة وروسيا
AFP
فكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي
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أكدت مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أن الرئيس جو بايدن مهتم بعلاقات أكثر استقرارا مع روسيا.

وقالت: "لا يزال الرئيس بايدن يؤمن بأن العلاقات المستقرة والقابلة لاستقرائها بين الولايات المتحدة وروسيا، تصب في مصلحة البلدين".

وأشارت إلى "استمرار الخلافات بين واشنطن وموسكو حول قضايا حقوق الإنسان والوضع في بيلاروس وحرية الصحافة والتهديدات الإلكترونية".

وأكدت نولاند أن "الرئيس بايدن أثار وسيواصل إثارة كل هذه القضايا عند التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبحث الرئيسان بوتين وبايدن عبر الفيديو قضايا الأمن الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والعمل المشترك في القضايا الإقليمية، في قمة مغلقة عبر الفيديو اليوم استغرقت أكثر من ساعتين.

المصدر: RT

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